В Петербурге обезвредили немецкий снаряд времен Великой Отечественной войны

немецкий снаряд в Московском районе. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

немецкий снаряд в Московском районе. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Боеприпас был найден местными жителями при проведении работ по благоустройству территории за домом №129 по Московскому проспекту.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу, в дежурную часть поступило сообщение накануне, 2 ноября, о том, что обнаружен ржавый предмет, напоминающий боеприпас.

Работы по благоустройству были приостановлены, а территория нахождения снаряда оцеплена. Сотрудники ОМОНа установили, что ржавый предмет – это 88-миллиметровый артиллерийский снаряд, предположительно немецкого зенитного орудия «восемь-восемь» времен Великой отечественной войны.

Взрывотехники ликвидировали находку на специальном полигоне с соблюдением необходимых мер безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.