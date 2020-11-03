Приезд Владимира Путина в Петербург: пробки достигли 7 баллов вечером

В Северной столице сегодня вечером, 3 ноября, отмечается большое количество «красных зон» на дорогах. Частично движение перекрыто из-за приезда президента России Владимира Путина в город.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» затруднения на дорогах Петербурга оцениваются в 7 баллов. Отметим, что движение вечером максимально плотное, так как жители города возвращаются домой с работы.

Кроме этого, как сообщает Znak, вблизи нового ледокола «Виктор Черномырдин» в порту «Морской фасад» большое скопление охраны и сотрудников ФСБ. Именно туда глава государства прибудет для торжественного поднятия флага.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Владимир Путин приземлился на специальном самолете в Пулково. Президент России посетит новый ледокол «Виктор Черномырдин», а также встретится с губернатором города Александром Бегловым.