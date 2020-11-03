Приезд Владимира Путина в Петербург: пробки достигли 7 баллов вечером

Приезд Владимира Путина в Петербург: пробки достигли 7 баллов вечером
Пробки 3 ноября вечером. Фото: Яндекс.Пробки

В Северной столице сегодня вечером, 3 ноября, отмечается большое количество «красных зон» на дорогах. Частично движение перекрыто из-за приезда президента России Владимира Путина в город.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» затруднения на дорогах Петербурга оцениваются в 7 баллов. Отметим, что движение вечером максимально плотное, так как жители города возвращаются домой с работы.

Кроме этого, как сообщает Znak, вблизи нового ледокола «Виктор Черномырдин» в порту «Морской фасад» большое скопление охраны и сотрудников ФСБ. Именно туда глава государства прибудет для торжественного поднятия флага.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Владимир Путин приземлился на специальном самолете в Пулково. Президент России посетит новый ледокол «Виктор Черномырдин», а также встретится с губернатором города Александром Бегловым.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
«Яндекс.Пробки» владимир путин новости спб пробки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле пропустит матч с «Зенитом»
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и ...
В Петербурге появятся новые экологичные автобусы на дорогах
Путин в Петербурге ввел ледокол «Виктор Черномырдин» в строй флота
В Петербурге врач рассказал, кому во время пандемии нужен пульсоксиметр
В Петербурге подписали документ о вакцинации медиков от Covid-19
Приезд Владимира Путина в Петербург: пробки достигли 7 баллов вечером
В Петербурге скончался Народный архитектор России Владимир Попов