В Петербурге появятся новые экологичные автобусы на дорогах

Первый автобус в Петербурге на сжиженном газе. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.

Первый автобус в Петербурге на сжиженном газе. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.

В Северной столице пройдет испытание экологичного автобуса на сжиженном газе. Первый экземпляр пройдет тестовую эксплуатацию по маршруту. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

Во вторник, 3 ноября, Максим Соколов посетил Колпинский автопарк и познакомился с новыми модернизированными автобусами. В ходе осмотра были представлены новые автобусы МАЗ-203, поступившие в Санкт-Петербург.

Каждый из 27 автобусов рассчитан на 100 пассажиров, имеет низкий пол, приспособлен для маломобильных пассажиров, оборудован зарядными устройствами для телефонов.

Отмечается, что новые автобусы будут курсировать по маршрутам, соединяющим Петербург с пригородами, а именно с городами Пушкин и Колпино.

«Пока это новинка. Их не так много на территории Российской Федерации, но если эта модель зарекомендует себя, то у нее есть все шансы стать востребованной», – заявил Максим Соколов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге Владимир Путин поднял флаг на ледоколе «Виктор Черномырдин».