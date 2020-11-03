Три легковушки врезались на КЗС, перекрыв полосы для движения транспорта

ДТП с участием трех автомобилей произошло во вторник вечером, 3 ноября, на участке 119 км САД КЗС Невская сторона. Машины заблокировали движение для водителей практически по всем полосам.

Как сообщили в Дирекции КЗС Петербурга, авария случилась примерно в 18:23 с участием трех машин. Информация о пострадавших на данным момент уточняется.

Кроме этого, на месте проишествия работают сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося и карета скорой помощи.

Что касается движения, то для транспорта доступна только одна средняя полоса. О происшествии оповещены экстренные службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге очень плотное дорожное движение, пробки оцениваются в 7 баллов. Жители города связывают данную проблему с приездом президента России Владимира Путина в город на Неве.