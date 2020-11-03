Родителям петербургских школьников предложили выбрать формат занятий во II четверти с помощью голосования

Родителям петербургских школьников предложили выбрать формат занятий во II четверти с помощью голосования
Окончательное решение по поводу формата обучения школьников во второй четверти примут после завершения голосования. Фото: pixabay.com

Вице-губернатор Ирина Потехина запустила на своей странице во «Вконтакте» голосование, которое определит формат занятий школьников во второй четверти.

Политик отмечает, что эпидемиологическая напряженность в городе продолжает расти, а родители при этом разделились на два лагеря: одни категорически против удаленного обучения, вторые, наоборот, ратуют за онлайн-формат. Потехина считает, что стоит попытаться пойти навстречу обеим группам: организовать учебный процесс одновременно и в классах, и дистанционно.

Таким образом, родители, которые не желают водить своих детей в школы в условиях пандемии, смогут написать заявление и перейти на онлайн-обучение. Вице-губернатор подчеркнула, что это непростая, в том числе, технически, задача, однако эти вопросы прорабатываются совместно с Российским государственным педагогическим университетом.

Между тем, в голосовании пока с большим отрывом побеждает очное образование, за него голоса отдали 75% участников опроса (7 828 человек).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что встревоженные пандемией родители обращаются к Беглову с вопросами о «дистанционке» для детей.

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