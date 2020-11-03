В Австралии девочка-подросток умерла из-за слишком частого использования планшета

Тринадцатилетняя жительница Австралии попала в больницу со странными приступами. Девочку выписали, однако спустя неделю она умерла.

Оказалось, что в течение последних трех лет австралийка страдала приступами, похожими на эпилептические. Специалисты, между тем, не могли обнаружить никаких заболеваний и говорили лишь, что у девочки сухость глаз. В марте, однако, она перенесла серьезный приступ и попала в больницу в Мельбурне.

Врачи предположили, что это был разовый случай, вызванный слишком активным использованием планшета и недостатком сна. Не проведя никаких исследований, подростка выписали. Неделю спустя мать обнаружила дочку мертвой. Установить причину смерти девочки, как и выяснить, была ли у нее эпилепсия, не удалось, пишет издание Mirrоr. Теперь мать погибшего подростка проводит кампанию, в рамках которой требует проведения полного обследования пациентов вне зависимости от того, диагностирована эпилепсия или нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клинический психолог назвал планшеты полезными для детей.