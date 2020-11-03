В Австралии девочка-подросток умерла из-за слишком частого использования планшета

В Австралии девочка-подросток умерла из-за слишком частого использования планшета
Врачи считают, что недомогание девочки было вызвано слишком частым использованием планшета и хроническим недосыпом. Фото: unsplash.com

Тринадцатилетняя жительница Австралии попала в больницу со странными приступами. Девочку выписали, однако спустя неделю она умерла.

Оказалось, что в течение последних трех лет австралийка страдала приступами, похожими на эпилептические. Специалисты, между тем, не могли обнаружить никаких заболеваний и говорили лишь, что у девочки сухость глаз. В марте, однако, она перенесла серьезный приступ и попала в больницу в Мельбурне.

Врачи предположили, что это был разовый случай, вызванный слишком активным использованием планшета и недостатком сна. Не проведя никаких исследований, подростка выписали. Неделю спустя мать обнаружила дочку мертвой. Установить причину смерти девочки, как и выяснить, была ли у нее эпилепсия, не удалось, пишет издание Mirrоr. Теперь мать погибшего подростка проводит кампанию, в рамках которой требует проведения полного обследования пациентов вне зависимости от того, диагностирована эпилепсия или нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клинический психолог назвал планшеты полезными для детей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
австралия планшет подросток


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Реконструкцию консерватории в Петербурге планируют завершить к 2025 году
У утконосов выявили способность светиться в темноте
В Лионском зале Екатерининского дворца кладут паркет времен Екатерины II
Летучие мыши оказались способны предсказывать будущее
В Австралии девочка-подросток умерла из-за слишком частого использования планшета
Заболеваемость, койки, метро: какие насущеные проблемы Петербурга после ...
Ученые определили фактор, который в два раза увеличивает риск смертности ...
Защита Ефремова намерена вернуть 600 тысяч, переплаченных семье погибшего ...