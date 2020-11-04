Более чем у тысячи петербуржцев подтвердили Covid-19 за сутки

Более чем у тысячи петербуржцев подтвердили Covid-19 за сутки
Коронавирус в Петербурге набирает обороты. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Коронавирус в Северной столице побил очередной антирекорд по суточному приросту. Впервые в городе зафиксировали более тысячи новых случаев за 24 часа.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса на среду, 4 ноября, в Петербурге инфекцию выявили у 1 031 пациента. Данное число является новым рекордом по суточному приросту.

Кроме этого, общее число зараженных в городе превысило 65 тыс. пациентов. Из них более 40 тыс. человек смогли справиться с инфекцией. За сутки выздоровели 527 человек.

Также пополняется и печальная статистика из-за коронавируса. Болезнь закончилась летальным исходом за прошедшие сутки для 66 пациентов. Всего в Петербурге зафиксировано 3 998 смертей от нового вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре рассчитывают на снижение суточного прироста только к весне 2021 года.

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