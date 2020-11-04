В Роспотребнадзоре рассчитывают на снижение прироста Covid-19 весной 2021 года

В Роспотребнадзоре рассчитывают на снижение прироста Covid-19 весной 2021 года
Коронавирус может сбавить обороты весной 2021 года. Фото: pixabay.com

В России суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией может снизиться до показателей прошедшего лета к весне следующего года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, при соблюдении ограничительных мер уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией может пойти на спад в России только весной следующего года. Отмечается, что показатели при позитивном раскладе вернуться к летним цифрам.

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», – заявил Александр Горелов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Петербурга призывают губернатора города Александра Беглова вернуть часть весенних ограничений из-за второй волны коронавируса.

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