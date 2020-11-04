Депутаты Петербурга призывают Беглова вернуть часть весенних ограничений в связи со второй волной COVID-19

Депутаты петербургского Законодательного собрания Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой ужесточить коронавирусные ограничения в городе.

Парламентарии заявляют, что система здравоохранения Северной столицы работает на пределе, постоянно наращивать коечный фонд физически невозможно, а медики, включая сотрудников скорой помощи, трудятся в экстремальных условиях уже более полугода — все это является поводом для ужесточения существующих ограничений. Депутаты считают, что только это может остановить рост заболеваемости и помочь Петербургу с меньшими потерями пережить вторую волну, передает телеканал 78.ru.

Дмитриева и Трохманенко настаивают на ограничении или приостановлении работы торговых центров и заведений, переводе школьников и студентов на онлайн-обучение, а также сокращении количества посетителей в таких местах как салоны красоты, небольшие магазины и так далее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на встрече с Путиным Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Петербурге.