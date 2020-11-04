После массовых протестов в Польше отложили запрет на аборты

После массовых протестов в Польше отложили запрет на аборты
Польша. Фото: unsplash

Польские власти решили отложить введение запрета на аборты по медицинским показаниям. Это произошло на фоне массовых протестных акций.

Как сообщает The Guardian, запрещающий аборты закон должны были принять 2 ноября, однако этого так и не произошло. По словам представителя премьера Польши Михала Дворчика, власти признали, что законопроект требует обсуждения.

Стоит отметить, что закон об абортах в Польше является одним из самых жестоких среди европейских стран, однако в конце октября власти решили ужесточить его еще сильнее. Предполагалось, что у женщины не будет возможности сделать аборт, если у плода нашли какие-либо неизлечимые патологии. Прервать беременность можно будет только в случаях, если женщина была изнасилована, в случае инцеста или при угрозе жизни и здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Польши убеждены, что решение суда нарушает право человека распоряжаться своим телом.

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