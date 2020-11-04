После массовых протестов в Польше отложили запрет на аборты

Польские власти решили отложить введение запрета на аборты по медицинским показаниям. Это произошло на фоне массовых протестных акций.
Как сообщает The Guardian, запрещающий аборты закон должны были принять 2 ноября, однако этого так и не произошло. По словам представителя премьера Польши Михала Дворчика, власти признали, что законопроект требует обсуждения.
Стоит отметить, что закон об абортах в Польше является одним из самых жестоких среди европейских стран, однако в конце октября власти решили ужесточить его еще сильнее. Предполагалось, что у женщины не будет возможности сделать аборт, если у плода нашли какие-либо неизлечимые патологии. Прервать беременность можно будет только в случаях, если женщина была изнасилована, в случае инцеста или при угрозе жизни и здоровью.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Польши убеждены, что решение суда нарушает право человека распоряжаться своим телом.