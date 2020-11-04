Детская больница №5 имени Филатова полностью отдали под стационар для COVID-19

В Санкт-Петербурге под стационар для коронавирусных больных полностью перепрофилировали еще одно медучреждение — детскую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова.

Об этом стало известно в среду, 4 ноября. Как сообщает городской Комитет по здравоохранению, детская больница полностью перешла на прием маленьких пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, а также с другими видами ОРВИ.

Медучреждение подготовило для коронавирусных больных дополнительные 198 коек — теперь общее число коек в больнице составляет 560. В Комздраве отметили, что 348 из них уже заняты.

Всего с начала пандемии COVID-19 детская больница приняла почти тысячу детей с подтвержденным коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мариинская больница начнет прием пациентов с коронавирусом 6 ноября. Количество инфекционных коек увеличат с 80 до 586