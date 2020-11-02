Мариинская больница начнет прием пациентов с коронавирусом 6 ноября

Уже в пятницу, 6 ноября, Мариинская больница в Петербурге начнет прием пациентов с средней и тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Медицинское учреждение полностью перепрофилировано под нужды больных COVID-19. Количество инфекционных коек увеличат с 80 до 586, а к 12 реанимационным инфекционным местам добавятся еще 36. Об этом информирует Комитет по здравоохранению Северной столицы.

Между тем, в многопрофильном стационаре Мариинской больницы оставят 152 койки для оказания плановой высокотехнологичной помощи пациентам по нескольким направлениям: офтальмология, онкология, кардиохирургия, урология, гинекология и роботическая хирургия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пик пандемии коронавируса в России ожидают в середине декабря, а на спад вторая волна пойдет уже после Нового года, в феврале.