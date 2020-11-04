ДТП на Шлиссельбургском остановило трамваи в обе стороны

В Невском районе Петербурга из-за аварии вечером в среду, 4 ноября, парализовало движение трамваев.
Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Иномарка столкнулась с отечественной легковушкой на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и улицы Дмитрия Устинова. В результате один из автомобилей превратился в автохлам.
Трамваи не двигаются в обе стороны.
Уточняется, что на место происшествия прибыли правоохранители, аварийная служба и скорая помощь.
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