ДТП на Шлиссельбургском остановило трамваи в обе стороны

ДТП на Шлиссельбургском остановило трамваи в обе стороны
ДТП в Невском районе. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Невском районе Петербурга из-за аварии вечером в среду, 4 ноября, парализовало движение трамваев.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Иномарка столкнулась с отечественной легковушкой на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и улицы Дмитрия Устинова. В результате один из автомобилей превратился в автохлам.

Трамваи не двигаются в обе стороны.

Уточняется, что на место происшествия прибыли правоохранители, аварийная служба и скорая помощь.

Ранее gazeta.spb.ru писала о страшном ДТП на проспекте Ветеранов, в результате которого пострадал ребенок.

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