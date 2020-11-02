«Ребенок был в крови и плакал»: что известно о страшном ДТП с младенцем на Ветеранов

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства жуткой аварии в Красносельском районе. В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых есть и младенец. Gazeta.SPb рассказывает о том, что известно о ДТП к настоящему времени.

Об аварии стало известно накануне в воскресенье, 1 ноября. ДТП произошло вечером, после 22-х часов, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого. Фотографии жуткой аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На снимках – разбросанные по проезжей части обломки и два автомобиля всмятку. Очевидцы тогда отмечали, что оба водителя, судя по всему, посчитали, что смогут проскочить на «розовый».

«Вроде, все живы», — писали горожане.

Свидетели при этом уточняли: пострадали несколько молодых людей, а в одном из автомобилей находилась семья.

«Ребенка достали, жив, плакал, очень испугался. Как сказал муж, ребенок был в крови, нос, губа, маму откачали, изначально была без сознания, тоже разбито лицо, ребенка положили на нее и увезли. Папу их тоже клали на носилки», — написала одна из пользовательниц в социальной сети.

Тогда же стало известно, что один из участников аварии – каршеринг, которым, судя по всему, управляла девушка.

Как пояснили ситуацию Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на перекрестке столкнулись Hyundai, которым управляла девушка 2020 года рождения, и Lada под управлением мужчины 1995 года рождения.

В результате в иномарке травмы средней степени тяжести получили водитель и пассажир. В Lada в состоянии средней тяжести госпитализировали водителя и пассажирку. Их ребенок 2019 года рождения попал в больницу с легкими повреждениями.

Пока по факту ДТП ведут проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о массовом ДТП на Зеленогорском шоссе, в результате которого пострадали шесть человек.