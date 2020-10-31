В массовом ДТП на Зеленогорском шоссе пострадали шесть человек

В массовом ДТП на Зеленогорском шоссе пострадали шесть человек
На данный момент правоохранители проводят проверку по факту ДТП. Фото: https://vk.com/spb_today

Днем в субботу, 31 октября, на Зеленогорском шоссе в Курортном районе Петербурга столкнулись три легковых автомобиля.

По информации пресс-службы Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, виновником аварии стал 32-летний водитель Opel, который выезжал на главную с второстепенной дороги и столкнулся с Subaru, за рулем которого находилась 44-летняя женщина. В результате удара Subaru вылетела на встречную полосу и столкнулись с внедорожником Jeep, которым управляла 30-летняя петербурженка.

Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». На снимках видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Кроме того, пострадали шестеро участников ДТП: пятеро получили травмы средней степени тяжести, одна из женщин — тяжелые травмы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле «Жемчужной Плазы» днем сбили пешехода.

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