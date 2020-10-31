У «Жемчужной Плазы» прохожие помогали сбитому пешеходу

У &#171;Жемчужной Плазы&#187; прохожие помогали сбитому пешеходу
В аварии пострадал пешеход. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчина выжил, подробности о его состоянии не разглашаются.

В Красносельском районе сегодня, 31 октября, произошла авария, в которой пострадал пешеход. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от торгового центра «Жемчужная плаза». Там автомобиль сбил с ног пешехода, подробности не разглашаются. Известно, что пока на место ехали медики, помощь пострадавшему пытались оказать прохожие.

«Там лежачий за лежачим! Как можно сбить? Куда лететь, вылупив глаза?»

— пишет один из комментаторов.

Сотрудникам спецслужб предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД в ДТП с «Газелью» погиб мужчина. Очевидцы предполагают, что водитель уснул за рулем, что и стало причиной аварии.

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