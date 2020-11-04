«Отлетела метров на пять»: на проспекте Просвещения иномарка снесла девушку

«Отлетела метров на пять»: на проспекте Просвещения иномарка снесла девушку
ДТп с пешеходом. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

На севере Петербурга легковой автомобиль сбил девушку-пешехода. Пострадавшую увезли в больницу на машине «скорой».

Об аварии горожане рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, авария произошла на проспекте Просвещения. Иномарка наехала на пешехода.

«Девушка отлетела метров на пять, получила травмы», — рассказывают горожане.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Невском районе Петербурга, из-за которого остановилась работа трамваев.

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