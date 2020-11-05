Эксперт рассказал, как остаться незамеченным на просторах интернета

Эксперт рассказал, как остаться незамеченным на просторах интернета
Следует либо изменить почтовые сервера, либо прибегнуть к помощи анонимного браузера. Фото: pixabay.com

Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков расскзаал о способах скрыть следы своего пребывания в Сети. В частности, это можно сделать, прибегнув к помощи особых почтовых серверов с шифрованием end-to-end.

По словам эксперта, при использовании почтовых серверов Outlook и Gmail, даже если удалить письмо из ящика, его копия, скорее всего, сохранится без вашего ведома, и переписка все равно будет доступна стороннему пользователю. Помимо почтовых серверов, остаться незамеченным в интернете может помочь браузер Tor.

Принцип его работы основан на использовании нескольких отдельных адресов одновременно, что делает невозможным вычисление пользователя. Между тем, этот способ не лишен рисков: для использования Tor больше подходит не постоянный компьютер, а некий временный вариант — также в целях сохранения конфиденциальности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость услуг российских интернет-провайдеров может значительно возрасти.

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