Отдых Джигана и Самойловой на Мальдивах обошелся в 7 миллионов рублей

Отдых Джигана и Самойловой на Мальдивах обошелся в 7 миллионов рублей
Отдых на Мальдивах оказался совсем не таким, как представляла его себе Оксана. Фото: Instagram @samoylovaoxana

Рэп-исполнитель Джиган и его супруга, бизнесвумен и звезда Instagram Оксана Самойлова вместе с детьми отправились отдохнуть на Мальдивы. Оксана провела подробный тур по вилле, где они остановились.

Джиган и Самойлова обосновались в одной из вилл пятизвездочного отеля Ayada Maldives, построенных прямо на воде. При этом, по словам Оксаны, спать в такой близости к природе неудобно — мешает шум воды. Отметим, что по примерным подсчетам, элитный двухэтажный особняк на воде с бассейном обходится звездной паре в 400 тысяч рублей в сутки.

Поклонники также заметили на фотографиях Самойловой с отдыха еще одну звезду отечественного шоу-бизнеса и по совместительству давнего друга семьи Джигана и Оксаны, Тимати. Он также приехал на Мальдивы, чтобы отдохнуть с семьей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Самойлова в очередной раз похвасталась своей фигурой.

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