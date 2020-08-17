«Ем, стараюсь»: Оксана Самойлова показала складки на животе

&#171;Ем, стараюсь&#187;: Оксана Самойлова показала складки на животе
Оксана Самойлова с супругом и дочерью. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова снова похвасталась в Сети своей фигурой. В этот раз внешний вид супруги Джигана поразил поклонников.

Новый снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, на нем мать четверых детей позирует в купальнике с мужем и старшей дочерью Ариелой. Самойлову не смутила критика подписчиков, которые обратили внимание на ее складки на животе.

В комментариях поклонники предположили, что модель беременна. Другие же пришли в восторг от того, что Самойлова не побоялась выложить естественные фото.

«Девчата вчера обрадовались, что у меня есть складки, да что уж там, я и сама рада. Ем-стараюсь», — написала она в соцсети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Оксана Самойлова и Джиган отправились на отдых вместе с детьми. Модель рассказала, что не выдержала самоизоляции и решила отправиться на отдых вместе со всей семьей.

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