Оксана Самойлова и Джиган отправились на отдых вместе с детьми

Звезда Instagram Оксана Самойлова рассказала, что не выдержала самоизоляции и решила отправиться на отдых вместе со всей семьей.

Правда, пункт назначения жена рэпера Джигана раскрывать не стала. Однако поделилась другими подробностями: «Такой толпой мы еще не летали», — написала Оксана в своем Instagram. Кроме четверых детей звездная пара отвезла на отдых всех родственников: бабушек, дедушек, братьев, племянниц. Подписчики удивились, подумав, что рэпер и его супруга взяли с собой нянь и шумную компанию друзей.

Несмотря на то, что Оксана не раскрыла пункт назначения, она намекнула в разговоре с дочерью, что видела из окна дом «Аслы и Бурака» — персонажей турецкого сериала «Запах клубники». Звезда также поделилась с поклонниками переживаниями, что после отдыха их не пустят домой. Тем не менее, Оксана сохраняет оптимизм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отношения Самойловой и Джигана по-прежнему остаются напряженными.