Самойлова снова рассказала о ссорах с Джиганом

Блогер продолжает делиться подробностями личной жизни, подогревая интерес к отношениям с Джиганом.

Блогер Оксана Самойлова рассказала, что последние месяцы стали худшими в ее жизни. Этой теме звезда посвятила пост в своем Instagram-аккаунте. Модель отметила, что не привыкла жаловаться на неудачи и считает, что они делают ее сильнее. Самойлова уверена, что разлад в семье позволил ей стать лучше и дал возможность развиваться. Она добавила, что занимается сейчас четырьмя проектами, которые представит в ближайшее время.

«В общем, все, что ни делается, все к лучшему, и никогда не забывайте об этом! Нужно уметь принимать и взлеты, и падения, это неизбежная часть жизни»,

— подытожила блогер.

Напоминаем, что Самойлова планировала разводиться с Джиганом из-за его неадекватного поведения и странных выходок. Спустя время она передумала, супруги воссоединились ради четырех детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самойлова показала свое лицо без фотошопа.