Самойлова показала свое лицо без фотошопа

Блогер смыла с себя весь макияж и продемонстрировала естественную красоту.

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова поразила поклонников своим откровенным видео, которое она выложила в Instagram-аккаунте. Мама четырех детей решила поделиться с подписчиками своими секретами и красоты, но для начала пообещала показать себя без фотошопа и фильтров. Самойлова прямо на камеру смыла макияж, а также продемонстрировала стройное тело.

«Раз уж мы говорим о коже, я решила вам показать себя без мейка, без фильтров, без фотошопа. И лицо, и тело, поэтому я в купальнике»,

— заявила блогер.

Многие остались в восторге от увиденного – они не понимают, как можно оставаться такой идеальной после четырех родов. К слову, младший сын появился на свет всего несколько месяцев назад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самойлова объяснила, почему не разводится с Джиганом.