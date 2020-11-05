Титул «Миссис Санкт-Петербург-2020» достался блогеру и маме двоих детей

Петербурженка Валерия Тулаева завоевала титул «Миссис Санкт-Петербург-2020», победив в городском конкурсе красоты среди замужних женщин.

Финал конкурса состоялся в среду, 4 ноября. За звание «Миссис Санкт-Петербург» боролись почти 50 участниц, из которых около 20 — многодетные мамы. Отметим, что ограничений для желающих не было (только наличие отрицательного теста на COVID-19), поэтому на отборочных этапах жюри пришлось выбирать сразу из 350 кандидаток.

Определить наиболее достойную титула претендентку судьям помогли три тура: танец, самопрезентация и творческий номер. Покорила жюри мама двоих детей и Instagram-блогер Валерия Тулаева. В социальной сети у нее более 158 тысяч подписчиков, Валерия делится своим опытом совмещения женственности и бизнеса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фестиваль «Чудо света» ограничит движение транспорта в Петербурге 7 и 8 ноября.