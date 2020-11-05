До конца года автомобили в России подорожают на 2-3%

Дилеры никак не могут повлиять на ценообразование, поскольку стоимость устанавливает производитель. Фото: pixabay.com

Дилеры никак не могут повлиять на ценообразование, поскольку стоимость устанавливает производитель. Фото: pixabay.com

Крупнейшие отечественные автодилеры считают, что цены на машины до конца могут меняться ежедневно — причем не в более выгодную для покупателей сторону.

Специалисты считают, что ослабление курса рубля и отложенный спрос на автомобили формируют стоимость личного транспорта в данный момент, в связи с чем ежемесячно цены растут. Представители автосалонов настоятельно рекомендуют тем, кто откладывает покупку новой машины, поторопиться, поскольку снижения цен пока не предвидится.

Так, аналитики Autonews.ru предполагают, что в течение ноября-декабря 2020 года стоимость автомобилей в России вырастет еще на 2-3%. Эксперты обращают внимание, что на машинах, привозимых из-за рубежа, подорожание скажется гораздо существеннее, чем на автомобилях отечественной сборки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в октябре «АвтоВАЗ» увеличил продажи на 23%.