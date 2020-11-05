У водителя на улице Турку грабители отобрали планшет

Ночью 4 ноября в дежурную часть полиции по Фрунзенскому району Петербурга поступило сообщение об ограблении от 50-летнего водителя.

Пострадавший рассказал, что в салоне такси на улице Турку двое пассажиров набросились на него и, применив физическую силу, отобрали планшет «Самсунг». После этого грабители скрылись с места преступления. Материальный ущерб мужчина оценил в 11 900 рублей.

После звонка таксиста на поиск злоумышленников ориентировали наряды Росгвардии, ГИБДД и патрульно-постовой службы. Уже спустя несколько минут подозреваемые в совершении грабежа были задержаны: ими оказались безработные мужчина и женщина 38 лет и 31 года соответственно. Похищенное у них изъяли, оба доставлены в отдел полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист избил и изнасиловал пассажирку под Петербургом.