Пивоваров оскорбился из-за слов Соловьева: тот назвал его «мерзкой сволочью»

Иск о защите чести и достоинства уже подан в суд.

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров возмутился из-за слов телеведущего Владимира Соловьева и отправился в суд. Он хочет отстоять свои честь и достоинство, так как находит слова, сказанные в программе «Соловьев Live», оскорбительными. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Соловьев в одном из выпусков сказал, что считает Пивоварова «ничтожеством», «негодяем» и «мерзкой сволочью». Такое мнение он высказал, так как не согласен с позицией оппонента насчет слов Хабиба Нурмагомедова о президенте Франции Эммануэле Макроне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Нурмагомедов оскорбил Макрона и пригрозил ему.