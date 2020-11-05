Пивоваров оскорбился из-за слов Соловьева: тот назвал его «мерзкой сволочью»

Пивоваров оскорбился из-за слов Соловьева: тот назвал его &#171;мерзкой сволочью&#187;
Пивоваров возмущен из-за слов Соловьева. Фото: Вконтакте

Иск о защите чести и достоинства уже подан в суд.

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров возмутился из-за слов телеведущего Владимира Соловьева и отправился в суд. Он хочет отстоять свои честь и достоинство, так как находит слова, сказанные в программе «Соловьев Live», оскорбительными. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Соловьев в одном из выпусков сказал, что считает Пивоварова «ничтожеством», «негодяем» и «мерзкой сволочью». Такое мнение он высказал, так как не согласен с позицией оппонента насчет слов Хабиба Нурмагомедова о президенте Франции Эммануэле Макроне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Нурмагомедов оскорбил Макрона и пригрозил ему.

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