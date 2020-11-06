СЗТУ в этом году изъяло в два раза больше нелегальных сигарет, чем в прошлом

СЗТУ в этом году изъяло в два раза больше нелегальных сигарет, чем в прошлом
Приобретение подростком нелегальных сигарет - это поведенческий мостик к приобретению другой нелегальной продукции. Фото: Pixabay

За десять месяцев 2020 года сотрудники Северо-Западного таможенного управления изъяли при перемещении через границу ЕАЭС (Евразийский экономический союз — прим.ред.) почти 3 миллиона пачек незаконно импортируемых сигарет.

«2 082 727 пачек сигарет при убытии с таможенной территории ЕАЭС и 716 740 пачек сигарет при прибытии с территории Республики Беларусь», — сообщили корреспонденту Gazeta.SPb.ru в ведомстве.

Для сравнения: общее количество изъятой табачной продукции в 2019 году составило около 1,3 млн пачек, в 2018 году — около 1 млн пачек.

Поражают не только цифры, но и схемы, при помощи которых ушлые контрабандисты пытаются провозить свой товар. Северо-Западное таможенное управление условно выделяет следующие:

  • табачные изделия прячут в специально сконструированных полостях транспортных средств;
  • сигареты перевозят под видом других изделий;
  • сигареты прячут в самом «товаре прикрытия», оборудуя в нем тайник.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о том, какую опасность таит в себе так называемый «черный» рынок сигарет для петербургских подростков. Эксперты, опрошенные нашим изданием, опасаются, что легкость, с которой несовершеннолетним достается подпольный табак, может вылиться в приобретение ими другой запрещенной и более опасной продукции.

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