Из-за пандемии COVID-19 число мигрантов в Петербурге резко снизилось

Из-за пандемии COVID-19 число мигрантов в Петербурге резко снизилось
Мигранты в Петербурге. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На фоне коронавирусной пандемии и ограничений на международных границах в Северной столице резко упало количество трудовых мигрантов.

Об этом сообщил глава петербургского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов, его слова передает «Мойка78».

«Там порядка 40% падение, такие последние цифры у нас были. Падение было, да», — сказал чиновник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за коронавирусной пандемии Санкт-Петербург столкнулся с массовым отъездом мигрантов на родину. В результате город начал испытывать нехватку рабочей силы. Председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко отметил: уехали не только мигранты, но и люди, которые приезжали на работу в Северную столицу из других регионов страны.

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Из-за пандемии COVID-19 число мигрантов в Петербурге резко снизилось