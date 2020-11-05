В доме престарелых в Песочном COVID-19 нашли почти у 40 человек

Пансионат в Песочном, где нашли 38 случаев коронавируса. Фото: google.maps

Пансионат в Песочном, где нашли 38 случаев коронавируса. Фото: google.maps

Управление Роспотребнадзора по Петербургу провело санитарно-эпидемиологическое расследование в пансионате по уходу за престарелыми и инвалидами «Забота и Опека» в поселке Песочный.

Как сообщает ведомство, в период с 22 октября по 5 ноября в пансионате на Ленинградской улице зарегистрировали 38 случаев инфекционных заболеваний среди постоятельцев и сотрудников.

Всех заболевших доставили в городские инфекционные стационары. А у тех, кто контактировал с заболевшими, взяли тесты на коронавирус. За их состоянием ведется медицинское наблюдение.

Кроме того, в пансионате провели дезинфекцию помещений и обработку постельных принадлежностей.

Отметим, что сотрудники Роспотребнадзора ведут расследование доме престарелых с 3 ноября. Причиной стали случаи пневмонии среди постояльцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в больницу им. Боткина доставили 600 литров воды для пациентов с коронавирусом.