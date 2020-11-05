В больницу им. Боткина доставили 600 литров воды для пациентов с коронавирусом

Зараженные получили 1,2 тысячи бутылок воды.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Виталий Фатеичев рассказал о том, что активисты доставили в инфекционную больницу им. С.П. Боткина 1,2 тысяч бутылок воды общим объемом 600 литров. Как стало известно gazeta.spb.ru, в учреждение также доставили средства индивидуальной защиты и прочие необходимые предметы, без которых невозможно обойтись во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что вода – жизненно важный продукт, а к некоторым пациентам не могут приходить их друзья и родственники. В сложившейся ситуации больным помогают волонтеры, которые доставляют все необходимое для улучшения самочувствия.

Напоминаем, что неравнодушные граждане помогают зараженным коронавирусом в рамках акции #МыВместе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские волонтеры более 850 раз помогли пожилым людям.