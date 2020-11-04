Петербургские волонтеры более 850 раз помогли пожилым людям

В Северной столице в октябре запустили акцию #МыВместе, которая ориентирована на помощь пожилым людям, самоизолировавшимся на время распространения коронавируса.

С 5 октября на портале #МыВместе зарегистрировались почти 690 волонтеров из Санкт-Петербурга. Всего штаб принял от пожилых петербуржцев 929 обращений. Волонтеры уже успели выполнить 854 заявки из всех поступивших. звонить по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Чаще всего самоизолирующимся гражданам необходима помощь в доставке лекарств и продуктов. Пенсионерам можно помочь и удаленно: на сайте есть возможность пожертвовать любую сумму, либо купить продуктовый набор.

Чтобы получить помощь от волонтеров в период коронавирусной пандемии в городе на Неве нужно по

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