В Ленобласти пройдет слет самых активных волонтеров

В Ленинградской области с 1 по 4 ноября состоится XVII слет лидеров волонтерских движений Петербурга. Мероприятие пройдет на базе «Рубин». Среди активистов будет 140 волонтеров старше 18 лет.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, на слете будут проведены различные мастер-классы, культурные и спортивные мероприятия. Все участники пройдут четыре специальных направления, – лаборатории. Это «Профессиональная», «Проектная», «Театральная» и «Медиа».

Итоги будут подведены 4 ноября. Планируется, что волонтеры смогут усовершенствовать свои профилактические проекты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что волонтеры приведут в порядок памятник конке у «Василеостровской». Активисты избавиться от граффити, которые нанесли вандалы.