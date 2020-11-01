В Ленобласти пройдет слет самых активных волонтеров

В Ленобласти пройдет слет самых активных волонтеров
Волонтеры проведут слет в Ленобласти. Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками"

В Ленинградской области с 1 по 4 ноября состоится XVII слет лидеров волонтерских движений Петербурга. Мероприятие пройдет на базе «Рубин». Среди активистов будет 140 волонтеров старше 18 лет.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, на слете будут проведены различные мастер-классы, культурные и спортивные мероприятия. Все участники пройдут четыре специальных направления, – лаборатории. Это «Профессиональная», «Проектная», «Театральная» и «Медиа».

Итоги будут подведены 4 ноября. Планируется, что волонтеры смогут усовершенствовать свои профилактические проекты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что волонтеры приведут в порядок памятник конке у «Василеостровской». Активисты избавиться от граффити, которые нанесли вандалы.

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