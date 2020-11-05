Петербуржцам рассказали, как школьники будут учиться после каникул

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина объяснила жителям города, как дети будут заниматься в школах после окончания каникул.

Потехина сообщила на своей странице «ВКонтакте», что петербургские школьники вновь пойдут на занятия с понедельника, 9 ноября. Но есть одно нововведение, которое отличает вторую четверть учебного года от первой: любой школьник по решению родителей сможет перейти на смешанную форму обучения. То есть он может учиться дома дистанционно, а через какое-то время опять вернуться в класс.

Для того, чтобы перевести школьника на подобную форму обучения, родители должны написать соответствующее заявление. Далее нужно договориться с классным руководителям о формах промежуточной и итоговой аттестации — с какой периодичностью будут проверяться домашние задания, как школьник будет писать контрольные работы и так далее.

Кроме того, необходимо получить доступ к порталу дистанционного обучения, на котором будет публиковаться расписание для каждого класса, занимающегося из дома. Здесь речь идет о 5-11 классах. На том же портале ученики смогут подключаться к самим онлайн-урокам.

Вице-губернатор отметила, что для младших школьников разработана отдельная программа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что родители петербургских школьников приняли участие в опросе Ирины Потехиной насчет формата обучения детей и пояснили свой выбор.