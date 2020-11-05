Очный или дистанционный: родители петербургских школьников приняли участие в опросе Ирины Потехиной и пояснили свой выбор

Родителям петербургских школьников предложили выбрать, как в нынешней санитарно-эпидемиологической обстановке будут учиться их дети во второй четверти. Вице-губернатор Ирина Потехина опубликовала на своей странице в социальной сети опрос. Gazeta.SPb.ru выяснила, каких голосов больше — за очный или дистанционный формат. Но таких однозначных вариантов, очевидно, недостаточно: горожане конкретизируют свою позицию в отдельных сообщениях.

Несмотря на опрос, итог такой: 9 ноября школы Санкт-Петербурга возвращаются к работе в обычном режиме. Как сообщила вице-губернатор, «есть только одно нововведение, которое принципиально отличает вторую четверть этого учебного года от первой четверти: любой ребёнок по решению родителей может быть переведён на смешанную форму обучения». То есть он может остаться дома и заниматься дистанционно. А может через какое-то время вернуться в класс и заниматься очно.

На момент публикации этой статьи участие в публичном опросе «Организация обучения во второй четверти», инициированном вице-губернатором Петербурга Ириной Потехиной, приняло 112 938 человек. Большинство — 74,38% — проголосовало за то, чтобы после осенних каникул их дети продолжили учиться очно, а дистанционный формат выбрали 25,62% родителей.

«Как показал опрос, четверть родителей готовы к дистанционной форме обучения. Остальные хотели бы, чтобы дети учились именно в школе. И у первой, и у второй группы есть свои серьёзные аргументы. Наша задача — в сегодняшних непростых условиях предоставить возможность учиться всем», — отметила Ирина Потехина.

Так как комментарии к этому посту на странице Ирины Потехиной, а также комитета по образованию отключены, Gazeta.SPb.ru решила выяснить точку зрения родителей, обратившись к аналогичным записям, размещенным в других сообществах.

Так, мнения петербуржцев по поводу формата обучения детей во второй четверти можно условно разделить на несколько групп. В первую вошли те, кто явно за «дистанционку», но с поправкой — смотря как будут организованы занятия.

Комментарии горожан из второй группы, можно сказать, перекликаются с комментариями из первой. Родители и рады оставить своих детей дома, но все еще помнят несколько неудачный опыт с дистанционным обучением минувшей весной.

Третья группа однозначно против «дистанционки», особенно в начальной школе. Родители переживают, что учителя и дети не справятся с нагрузкой, а уроки снова превратятся в самостоятельные занятия.

Четвертая группа считает, что, предлагая родителям выбор, контролирующие органы таким образом снимают с себя ответственность.

Примечательно, что среди горожан нашлись и те, кто новость об опросе и выборе между очным и дистанционным обучением сочли фейком. Это может быть связано с отсутствием соответствующей информации от самого учебного заведения (к слову, далеко не все петербургские школы опубликовали в своих группах пост Ирины Потехиной), а также тем, что за последнее время комитет по образованию опроверг сразу несколько ложных сообщений, касающихся его работы.

Так, в ведомстве недостоверной назвали информацию о переходе после каникул городских школ на дистанционное обучение. Второй фейк касался сбора комитетом данных об израсходованных в учебных заведениях санитайзерах, тряпочках и дезинфицирующих средствах. А 4 ноября в Смольном прокомментировали слух о якобы планируемом массовом сокращении учителей из-за внедрения в городских школах программ дистанционного обучения, назвав подобные сведения «откровенной ложью».

Контролирует и координирует деятельность комитета по образованию (врио председателя — Ирина Асланян) вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.