Миллиардер Рыбаков вернулся из Петербурга с коронавирусом

Миллиардер Рыбаков вернулся из Петербурга с коронавирусом
Миллиардер Игорь Рыбаков переболел коронавирусом. Фото: wikipedia

Миллиардер из списка Forbes, сооснователь компании «Технониколь» Игорь Рыбаков заразился коронавирусной инфекцией во время рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Рыбаков рассказал на своем Youtube-канале, что по возвращении из командировки у него появились основные симптомы коронавируса: повышение температуры и потеря обоняния и вкуса. Он сразу сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

По словам миллиардера, болезнь у него протекала в легкой форме, каких-либо осложнений не было. Он считает, что в этом ему помог здоровый образ жизни. Лечился бизнесмен по народным методам — «имбирь, мед, лимон и чай, добавляя в рацион витамин D и С».

Отметим, что Рыбаков занимает 96 место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020». Его состояние оценивается в 1 млрд долларов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге ждут зимой.

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