Пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге ждут зимой

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией будет наблюдаться в Северной столице еще некоторое время. Власти ожидают, что пик по количеству заражений придется на декабрь.

Об этом стало известно в четверг, 5 ноября. Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что Смольный будет ориентироваться на модели, которые готовят ученые из Политехнического университета. По словам чиновника, они доказали свою эффективность в первую волну.

Лисовец отметил, что рост заболеваемости в Северной столице хоть и есть, но он не такой интенсивный, как в начале пандемии.

«Пик выпадет на конец ноября, декабрь, и не отпустит нас еще ковид к Новому году», — сказал глава комздрава. Чиновник добавил, что рост числа заражений в городе наблюдается из-за увеличения объемов тестирования на COVID-19.

Благодаря этому в городе начали выявлять носителей коронавируса, болезнь которых протекает без клинических проявлений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские власти обсуждают новые ограничения из-за коронавируса.