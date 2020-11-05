Собянин назвал причину смерти 95% больных с коронавирусом

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что подавляющее большинство пациентов, скончавшихся от коронавируса в больницах, до госпитализации пытались лечиться самостоятельно.

В эфире телеканала «Россия 1» глава Москвы заявил, что в первую очередь в коронавирусных стационарах умирают те, кто вовремя не обратились за медицинской помощью и занимались самолечением. По словам мэра, таких пациентов насчитывается 95%.

Собянин призвал заболевших коронавирусной инфекцией «не рваться в аптеку» в поисках нужных лекарств. Он предупредил, что лечение не подходящим препаратом может «загнать болезнь внутрь», что обернется для пациента тяжелыми осложнениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 9 ноября вводится ряд ограничений по COVID-19.