Собянин назвал причину смерти 95% больных с коронавирусом

Собянин назвал причину смерти 95% больных с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что подавляющее большинство пациентов, скончавшихся от коронавируса в больницах, до госпитализации пытались лечиться самостоятельно.

В эфире телеканала «Россия 1» глава Москвы заявил, что в первую очередь в коронавирусных стационарах умирают те, кто вовремя не обратились за медицинской помощью и занимались самолечением. По словам мэра, таких пациентов насчитывается 95%.

Собянин призвал заболевших коронавирусной инфекцией «не рваться в аптеку» в поисках нужных лекарств. Он предупредил, что лечение не подходящим препаратом может «загнать болезнь внутрь», что обернется для пациента тяжелыми осложнениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 9 ноября вводится ряд ограничений по COVID-19.

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