Автор диеты Дюкана дал советы по профилактике COVID-19

Французский диетолог Пьер Дюкан, создатель известной диеты Дюкана, поделился с россиянами рекомендациями по борьбе с коронавирусом.

В беседе с «Комсомольской правдой» диетолог, в течение долгих лет работавший врачом общей практики, в первую очередь посоветовал строго придерживаться масочного режима.

Дюкан рассказал, что ежедневно принимает витамин С: один грамм ежедневно, два грамма — при ухудшении эпидемиологической ситуации и подозрении на контакт с больным, три грамма — при симптомах ОРВИ. Кроме того, с лета он начал принимать витамин D.

При симптомах простуды он также советует дышать четыре минуты через картонную защиту с отверстием для воздуха перед вентилируемой духовкой, разогретой до 60 градусов по Цельсию.

А тем, кто имеет избыточный вес, Дюкан посоветовал начать худеть по его методике, поскольку коронавирус особенно тяжело протекает у людей с ожирением и диабетом.

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