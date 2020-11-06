В Петербурге коронавирус подхватил еще 1 171 человек

В Северной столице продолжают ежедневно обновлять данные о числе новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в городе выявили 1 171 инфицированного.

Об этом стало известно в пятницу, 6 ноября. Как сообщили Оперштабе по борьбе с болезнью, Петербург занял второе место в рейтинге по заболеваемости COVID-19 среди российских регионов. Лидирует в данном списке Москва, где за сутки обнаружили 6 253 человека с новой болезнью. На третьем месте Московская область — 605 зараженных. Ленобласть заняла 37 место, там выявили 165 инфицированных.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 5 ноября в Петербурге выявили 1 023 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.