В Петербурге выявили 1093 зараженных коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба на 10:40 5 ноября, в Северной столице выявили 1023 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вот уже второй день подряд число заболевших в Петербурге впервые с начала пандемии превышает тысячу человек. Напомним, что 4 ноября зафиксировали 1031 пациента с коронавирусом. К сожалению, сегодняшнее количество случаев свидетельствует о продолжающейся динамике распространения инфекции. Нарастающим итогом в городе на Неве столкнулись с COVID-19 66 263 человека.

Кроме того, за сутки выписали из петербургских больниц по выздоровлению 523 пациента. Таким образом, с начала ведения статистики победить болезнь удалось 40 970 жителям Северной столицы. Все еще находятся под медицинским наблюдением более 21 тысячи зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Петербурге прошли более 34 тысяч человек.