В Петербурге за сутки обследовали на COVID-19 более 34 тысяч человек

По данным оперативного штаба на 10 часов 5 ноября, за минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Северной столице прошли 34 319 человек.

Под медицинским наблюдением остаются 3 767 человек, из которых 57 проходят карантин в обсерватории, 1671 — контактных, и еще 2 039 соблюдают режим самоизоляции в домашних условиях. Кроме того, за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом по номеру 122 обратились 2 645 раз.

Также за месяц, с 5 октября, ряды петербургских волонтеров, желающих помогать людям во время пандемии, пополнились на 694 добровольца. Всего поступило 943 заявки, из которых обработали 891, а остальные еще рассматриваются. Жители города на Неве, нуждающиеся в помощи волонтеров, могут оставить заявку по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общее количество случаев коронавируса в мире превысило 48 миллионов человек.