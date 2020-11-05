Число заражений корнавирусом в мире превысило 48 миллионов человек

Жизнь в Петербурге в условиях пандемии коронавируса. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Жизнь в Петербурге в условиях пандемии коронавируса. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

По данным специалистов Университета Джона Хопкинса на 5 ноября с начала пандемии COVID-19в мире зафиксировано 48 005 784 пациента с подтвержденным коронавирусом.

При этом жертвами новой инфекции за 2020 год стали 1 224 111 человек, а справились с болезнью 31 830 497 пациентов. Соответствующие данные опубликованы на сайте Университета, который занимается ведением официальной статистики с начала распространения коронавируса по миру.

Согласно информации ученых, наибольшее количество зараженных отмечается в Соединенных Штатах (почти 9,5 млн случаев), а также в Индии (8,3 млн) и Бразилии (5,59 млн). В России на сегодняшний день зарегистрировано 1,69 миллионов людей, столкнувшихся с коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что датские власти хотят уничтожить всех норок в стране, так как эти животные являются переносчиками мутировавшего SARS-CoV-2.