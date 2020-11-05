В Дании хотят уничтожить всех норок для борьбы с распространением COVID-19

Власти Дании уверены, что новая мутация, передаваемая норками, может распространиться не только в Дании, но и в других государствах. Фото: pixabay.com

Власти Дании уверены, что новая мутация, передаваемая норками, может распространиться не только в Дании, но и в других государствах. Фото: pixabay.com

В Дании решили радикальным образом бороться с распространением коронавируса: местные власти хотят уничтожить всех норок, которые могут быть переносчиками мутировавшего SARS-CoV-2 и заражать им людей.

Об этом заявляет премьер-министр Датского королевства Метте Фредериксен. На сегодняшний день необычная форма COVID-19 выявлена у 12 жителей Дании. Мутировавший вирус ослабляет способность образования антител, что может стать проблемой при применении вакцины против новой инфекции.

«Это черный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности. Правительство понимает это», — отметила в своем заявлении Фредериксен. Политик добавила, что на сегодняшний день вспышки коронавируса зафиксированы на 207 фермах, из которых 67 потеряли своих животных. К сожалению, другого выхода для борьбы с возникшей проблемы власти Дании не видят.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что роговица глаза, возможно, является неуязвимой для клеток коронавируса.