Ученые рассказали о «неуязвимой» для коронавируса части тела

Возможно, вирус не может попасть в организм через роговицу глаз. Фото: pixabay.com

Возможно, вирус не может попасть в организм через роговицу глаз. Фото: pixabay.com

Американские исследователи пришли к выводу, что клетки коронавируса не могут попасть в организм через роговицу глаза.

Соответствующими выводами специалисты Университета Вашингтона в Сент-Луисе поделились в научном издании Cell Reports. Ученые привлекли к эксперименту 25 участников-доноров, а также мышей — их глаза подвергались воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вируса Зика и вируса простого герпеса HSV-1.

На данный момент эксперты не нашли точного объяснения, почему роговица глаза остается неуязвимой именно для коронавируса. В связи с этим ученые призывают врачей, работающих с коронавирусными пациентами, по-прежнему использовать защитные очки, пишет РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению британских ученых, процесс старения организма поддается корректировке и контролю.