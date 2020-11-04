Британские ученые считают, что старение можно «излечить»

Британские ученые-геронтологи пришел к выводу, что главным способом продлить человеческую жизнь является удаление или омоложение состарившихся клеток.

Дело в том, что старые клетки больше не подвержены процессу деления, в связи с чем значительно возрастает риск появления злокачественных новообразований. Однако удаление отживших клеток имеет и свои недостатки: таким образом из организма могут выводиться и полезные микроэлементы.

Еще один вариант, предложенный учеными из Оксфордского университета, предполагает создание лекарства, которые будет омолаживать старые клетки и вновь возвращать им способность к делению. У этого метода, к сожалению, также есть изъяны: вместе со здоровыми клетками, активизируются и раковые. Несмотря на неоднозначные итоги эксперимента, исследователи считают данный вариант сохранения молодости перспективным — осталось только найти способ минимизировать риски.

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