Главный диетолог Минздрава раскрыл секреты здорового питания

Молочные продукты, мясо и рыба должны постоянно содержаться в рационе человека. Фото: pixabay

Молочные продукты, мясо и рыба должны постоянно содержаться в рационе человека. Фото: pixabay

Здоровое питание станет доступно для россиян с любым достатком, если научить их правильно его организовывать. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По его словам, не стоит покупать экзотические или далеко не сезонные овощи. Капуста, морковь, свекла и картофель в разных сочетаниях позволяют создавать разнообразный вкусный рацион.

Как сообщили РИА Новости, академик РАН посоветовал исключить из рациона добавленный сахар, жирные продукты, колбасы, сосиски, перейти на менее вкусное по виду нежирное вареное мясо и нежирную рыбу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог Минздрава назвал суточную норму кофеина. По его словам, бодрящий напиток может негативно сказаться на режиме дня.