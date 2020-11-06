Минтруд заявил о планах повышать маткапитал ежегодно

За все время действия программы сертификаты получили уже более 10 млн семей. Фото: unsplash.com

За все время действия программы сертификаты получили уже более 10 млн семей. Фото: unsplash.com

Материнский капитал планируется повышать каждый год. Такое заявление сделала замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Как сообщил ТАСС отметила, что размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован.

Баталина также напомнила, что в настоящее время размер маткапитала составляет 466 тыс. рублей на первого ребенка, увеличен до 616 тыс. рублей на второго.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обманутым дольщикам позволят повторно использовать маткапитал. Для этого им не придется обращать в суд – процедуру упростили.