Обманутым дольщикам позволят повторно использовать маткапитал

Для этого им не придется обращать в суд – процедуру упростили.

Правительство РФ утвердило особенности возврата средств материнского капитала для дольщиков, которые стали жертвами непорядочных застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Теперь обманутые дольщики, получившие вместо нового жилья компенсацию, смогут повторно использовать маткапитал без обращения в суд. Процедура займет не так много времени, как раньше. Средства будут поступать в Фонд защиты прав дольщиков. Постановление уже подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил выплачивать имеющим право на маткапитал по 5 тысяч. В обращении к гражданам он заявил, что семьи необходимо поддерживать, особенно те, где родители находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.