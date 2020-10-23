Обманутым дольщикам позволят повторно использовать маткапитал

Обманутым дольщикам позволят повторно использовать маткапитал
Стройка. Фото: pixabay.com

Для этого им не придется обращать в суд – процедуру упростили.

Правительство РФ утвердило особенности возврата средств материнского капитала для дольщиков, которые стали жертвами непорядочных застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Теперь обманутые дольщики, получившие вместо нового жилья компенсацию, смогут повторно использовать маткапитал без обращения в суд. Процедура займет не так много времени, как раньше. Средства будут поступать в Фонд защиты прав дольщиков. Постановление уже подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил выплачивать имеющим право на маткапитал по 5 тысяч. В обращении к гражданам он заявил, что семьи необходимо поддерживать, особенно те, где родители находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.

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