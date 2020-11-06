Новые ограничения в связи с Covid-19 в Ленинградской области: инфографика Gazeta.SPb.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес изменения в постановление №573. Gazeta.SPb.ru рассказывает, какие ограничения из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вступили в силу в соседнем регионе.
В отличие от Петербурга, где новые меры по борьбе с коронавирусом вступят в силу лишь в понедельник, 9 ноября, в Ленинградской области они заработали с момента публикации изменений в соответствующее постановление.
Так, в 47 регионе нельзя проводить спортивные мероприятия. Исключение составляют соревнования. Но они ограничены по числу участников: до 18 человек в команде, если речь о помещении и до 80, если состязания проходят на улице.
Граждане старше 65 лет должны самоизолироваться. А работающим 65+ рекомендовано перейти на удаленную работу.
На свадьбах, банкетах, днях рождения и поминках одновременно могут находиться не более 18 человек и в масках.
Детям до 14 лет нельзя посещать ТЦ и ТРК без взрослых.
Плановая медицинская помощь ограничена в стационарах как желтой, так и красной зон. Исключение: экстренные случаи, пациенты с травмами и обострением хронических заболеваний.
В МФЦ красной и желтой зон разрешено предоставление ряда социально значимых услуг без предварительной записи.
За последние сутки в Ленинградской области коронавирусом заразились 165 человек. 110 выздоровело, умерших нет. Это данные «Стопкоронавирус.рф». За весь период пандемии опасную инфекцию подхватили 12 357 граждан, проживающих в соседнем регионе.