Новые ограничения в связи с Covid-19 в Ленинградской области: инфографика Gazeta.SPb.ru

Пенсионеры старше 65 лет находятся в группе повышенного риска, поэтому власти применяют различные методы, чтобы заставить пожилых людей оставаться дома. Фото: pixabay.com

Пенсионеры старше 65 лет находятся в группе повышенного риска, поэтому власти применяют различные методы, чтобы заставить пожилых людей оставаться дома. Фото: pixabay.com

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес изменения в постановление №573. Gazeta.SPb.ru рассказывает, какие ограничения из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вступили в силу в соседнем регионе.

В отличие от Петербурга, где новые меры по борьбе с коронавирусом вступят в силу лишь в понедельник, 9 ноября, в Ленинградской области они заработали с момента публикации изменений в соответствующее постановление.

Так, в 47 регионе нельзя проводить спортивные мероприятия. Исключение составляют соревнования. Но они ограничены по числу участников: до 18 человек в команде, если речь о помещении и до 80, если состязания проходят на улице.

Граждане старше 65 лет должны самоизолироваться. А работающим 65+ рекомендовано перейти на удаленную работу.

На свадьбах, банкетах, днях рождения и поминках одновременно могут находиться не более 18 человек и в масках.

Детям до 14 лет нельзя посещать ТЦ и ТРК без взрослых.

Плановая медицинская помощь ограничена в стационарах как желтой, так и красной зон. Исключение: экстренные случаи, пациенты с травмами и обострением хронических заболеваний.

В МФЦ красной и желтой зон разрешено предоставление ряда социально значимых услуг без предварительной записи.

За последние сутки в Ленинградской области коронавирусом заразились 165 человек. 110 выздоровело, умерших нет. Это данные «Стопкоронавирус.рф». За весь период пандемии опасную инфекцию подхватили 12 357 граждан, проживающих в соседнем регионе.